Труп украинца выбросили на Выборгском шоссе после бани

Труп украинца выбросили на Выборгском шоссе после бани
Украинец, по одной из версий, скончался после похода в баню. Фото: pixabay.com

В Петербурге выясняют обстоятельства смерти гражданина Украины. Тело мужчины обнаружили ночью на Выборгском шоссе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился свидетель происшествия. Со слов очевидца, неизвестные на джипе выкинули человека из машины у дома 342 по Выборгскому шоссе около трех часов ночи 8 декабря.

На месте правоохранители обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался гражданин Украины, прибывший в Петербург с частным визитом. Сведения о регистрации отсутствуют.

Полицейским удалось связаться с другом погибшего. Он представил свою версию событий. Мужчина заявил, что вместе с украинским товарищем ходил в баню. По дороге домой ему стало плохо. Украинец сообщил, что его укачало, и решил выйти из машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольном поле в Калининском районе Петербурга обнаружили тело 70-летнего мужчины. Рядом с ним стояла бутылка.

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