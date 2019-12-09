Медведев прокомментировал решение WADA отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

«Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», — заявил Медведев, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что такое решение является частью продолжающейся антироссийской истерии, которая «приобрела уже хроническую форму».

Сегодня стало известно, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах.

Россию отстранили от участия во всех крупных соревнований, в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира. Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса РУСАДА. Решение принято единогласно, сообщает Inside The Games.

Такую рекомендацию Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от комитета по соответствию (CRC). Также WADA рекомендовало отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и запретить ей проводить международные турниры. Поводом стала очередная волна допинговых нарушений, в частности, манипуляции с базами данных в Московской антидопинговой лаборатории. Подобные санкции (выступления россиян без национального флага и гимна) должны действовать на всех главных спортивных соревнованиях в течение ближайших четырех лет, считают в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что WADA рекомендовал лишить страну возможности участия в международных турнирах также на четыре года. В Международном олимпийском комитете, однако, сочли, что спортсмены, у которых не обнаружили допинг, могут принимать участие в соревнованиях.