Чиновницу Ленобласти хотят уволить из-за публичной брани

Женщина позволила себе материться на форуме. Видимо, чтобы быть ближе к молодежи.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на главу муниципалитета. Он отметил, что ознакомился с роликом, на котором начальник отдела по молодежной политике окружной администрации Александра Поздякова материться на форуме, рассуждая о том, что все должны больше работать. Нецензурная брань возмутила собравшихся, а также представителей власти – Поздняковой грозит увольнение.

«Для себя я уже принял решение. Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Думаю, что мы будем расставаться», — привели слова Воронкова в его пресс-службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти созовут комиссию по этике после инцидента с матерящейся чиновницей.