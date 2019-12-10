За оторванный погон в Тосно пьяный водитель проведет в колонии почти 1,5 года

За оторванный погон в Тосно пьяный водитель проведет в колонии почти 1,5 года
В ходе суда мужчина частично признал вину. Фото: Pixabay

В Тосненском районе Ленобласти суд вынес приговор жителю Никольское, напавшему на инспектора ДПС.

Инцидент произошел 21 мая прошлого года. Среди ночи 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попал в небольшое ДТП во дворе дома. К месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Однако выполнять свои обязанности им было непросто из-за активности пьяного водителя. Мужчина всячески мешал правоохранителям, а после напал и начал избивать.

Одного из сотрудников агрессор схватил за форменную куртку и оторвал погон, что является применением насилия в отношении представителей власти. Как сообщили в прокуратуре Ленобласти, в ходе суда мужчина частично признал вину.

Пьяная езда и агрессивные действия обернулись для мужчины лишением свободы на 1 год 4 месяца, которые он проведет в колонии общего режима.

Осужденный решил, что наказание слишком суровое и обжаловал приговор. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что суд оштрафовал жительницу Петербурга за самовольный ремонт постройки.

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