Суд оштрафовал петербурженку за самовольный ремонт особняка Котлова

Выборгский районный суд оштрафовал на 15 тыс. рублей собственницу земельного участка на проспекте Тореза, дом 8, литера А, который к прилегает к «Особняку Д. А. Котлова».

Особняк Котлова является памятником регионального значения.

Собственница проводила ремонтные работы на участке без разрешения КГИОП, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В ходе проверки выяснилось, что рабочие незаконно вырыли котлован и раскрыли фундамент особняка. Кроме того, со стороны западного фасада здания была установлена бетонная плита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры проводит проверку по факту работ по замене исторических парадных дверей на Большом Проспекте в Петроградском районе Петербурга.