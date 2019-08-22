КГИОП проверит факт замены парадных дверей на объекте культурного наследия

КГИОП проверит факт замены парадных дверей на объекте культурного наследия
Доходный дом Алюшинского. Скриншот: Яндекс.Панорама

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры проводит проверку по факту работ по замене исторических парадных дверей на Большом Проспекте в Петроградском районе Петербурга.

Представитель комитета рассказал, что работы по замене парадных дверей на объекте культурного наследия не были согласованы с КГИОП. Об этом пишет «Мойка78«.

В среду, 21 августа, состоялось совещание с участием представителей администрации Петроградского района, генерального подрядчика АНП «Объединение «Дормост», а также компании «Газпром», финансирующей проект благоустройства проспекта. Во встрече также принял участие представитель комитета.

По данным издания, двери были сняты с парадных дома 69 по Большому проспекту. Этот дом является бывшим доходным домом Алюшинского, здание имеет стату объекта, имеющего историческую и культурную ценность.

Работы были выполнены без необходимой документации, согласованной с КГИОП. По словам директора «Дормоста» Кирилла Иванова, это произошло из-за ряда бюрократических трудностей, которые поставили бы под вопрос весь проект и заняли до 6-9 месяцев. Подрядчик готов вернуть двери в исходное состояние, если это понадобится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КГИОП не одобрил установку забора на Невском проспекте

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