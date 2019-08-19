КГИОП не одобрил установку забор на Невском проспекте

КГИОП не одобрил установку забор на Невском проспекте
Ранее в ГИБДД предложили обезопасить пешеходов на Невском проспекте с помощью забора, который будет отделять тротуар от проезжей части. Фото: Фото: Яндекс.Карты

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга раскритиковал предложение ГИБДД оградить тротуар Невского проспекта от проезжей части металлическим ограждением.

Ранее в ГИБДД предложили обезопасить пешеходов на Невском проспекте с помощью забора, который будет отделять тротуар от проезжей части. Якобы ограждение поможет обезопасить пешеходов от аварий.

Однако в КГИОП уверены, что подобное нововведение сможет испортить исторический облик главной магистрали Петербурга. По словам специалистов, часть Невского проспекта находится в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия, а другая — в единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия.

В качестве компромисса комитет предложил поднять уровень бордюрного камня, а также установить вдоль проспекта усиленные конструкции в виде стилизованных столбиков.

Ранее GazetaSPb сообщала, что тротуары Невского проспекта хотят оградить заборами.

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