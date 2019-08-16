Тротуары Невского проспекта хотят оградить заборами

Тротуары Невского проспекта хотят оградить заборами
Данные ограды могут "изуродовать" город и совсем не повысят безопасность пешеходов. Фото: Яндекс.Панорама.

По мнению специалистов ГИБДД, в Петербурге на тротуарах Невского проспекта необходимо установить заборы, которые оградят пешеходов от проезжей части. Об этом сообщила депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова на свое странице в Facebook. Она отправила официальный запрос в ГИБДД по городу. В ответе говорится, что на перекрестках проспекта необходимо установить пешеходные ограждения, которые будут отвечать требованиям безопасности дорожного движения. Кроме того, в ведомстве считают, что многое участки проспекта могут стать «местом концентрации ДТП» по причине интенсивности движения транспорта и пешеходов.

По мнению Тихоновой, данные ограды могут «изуродовать» город и совсем не повысят безопасность пешеходов.

«Сейчас при выезде на тротуар на пешеходов наезжает автомобиль, а если установить заборы — будет сначала лететь металлический забор, и затем наезжать автомобиль. Придумать ничего более эффективного, чем установить везде заборы, наши профильные ведомства не могут», — считает депутат. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Казанский сквер теперь можно зайти с Невского проспекта.

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