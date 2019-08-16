В Казанский сквер теперь можно зайти с Невского проспекта

Ворота Казанского сквера со стороны Невского проспекта открыли по многочисленным просьбам петербуржцев.

В четверг, 14 августа, в Казанском сквере Петербурга открыли вход со стороны Невского проспекта, что позволит упростить для жителей и гостей города посещение одной из главных достопримечательностей Северной столицы — Казанского собора. Раньше им приходилось обходить сквер в поисках прохода, а теперь можно зайти через широкий проход с главного проспекта города.

Сквер был огорожен в 2007 году, тогда он закрывался только по выходным и праздникам, а заетм его закрыли на постоянную основу после жалоб РПЦ на отдыхающих. Представители церкви посчитали, что петербуржцы превратили сквер в место для загара.

Однако после многочисленных просьб жителей города, власти вернули возможность прохода с Невского проспекта. В комитете по благоустройству Петербурга уточнили, что теперь его будут закрывать только на время просушки зеленой зоны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы пытаются понять, что за мелодия изображена на ограде в сквере Цоя.