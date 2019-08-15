Петербуржцы пытаются понять, что за мелодия изображена на ограде в сквере Цоя

Петербуржцы предполагают, что мелодия с ограды является одной из песен лидера группы "Кино". Фото: скриншот видео YouTube/ Fontanka Ru

Петербуржцы предполагают, что мелодия с ограды является одной из песен лидера группы "Кино". Фото: скриншот видео YouTube/ Fontanka Ru

Сквер возле станции метро «Проспект Ветеранов», в котором собираются установить памятник музыканту, украсили клумбой в виде гитары и обнесли оградой с нотным станом.

Журналисты из издания «Фонтанка.ру» озвучили мелодию с ограды в сквере, посвященном музыканту Виктору Цою. На ограду нанесен нотный стан. Петербуржцы предполагают, что мелодия с ограды является одной из песен лидера группы «Кино».

Кроме музыкальной ограды в сквере появилась гигантская клумба в форме гитары, которую в скором времени заменит бронзовый памятник Виктору Цою. Скульптуру обещают установить уже в сентябре. Зеленая зона сквера также будет украшена различными элементами декора, связанными с творчеством рок-музыканта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сентябре планируют открыть памятник Цою в Петербурге. Памятник высотой в три метра выполнен по проекту скульптора Матвея Макушкина. Автор изготавливал его в течение двух лет, после чего потратил еще три месяца на литье.