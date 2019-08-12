В Петербурге на месте долгожданного памятника Цою установили гитару-клумбу

В Санкт-Петербурге в сквере на проспекте Ветеранов установили гигантскую клумбу в форме гитары. Именно на этом месте в скором времени появится памятник советскому рок-музыканту Виктору Цою.

Горожане с нетерпением ждут появления памятника музыканту. Монумент обещали установить уже в сентябре на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Фотографию нового музыкального объекта опубликовал на стене социальной сети «ВКонтакте» один из пользователей. Петербуржец уверен, что она имеет прямое отношение к долгожданному монументу.

«Видимо, место для цветов-букетов. Спросили у рабочих про памятник – сказали, что «позже»», — пишет очевидец.

Также мужчина добавил, что новая клумба отлично вписалась к оградке, на которой имеются ноты.

Ранее GazetaSPb сообщала, что монумент музыканта находится в московской мастерской, но уже совсем скоро его отправят в Санкт-Петербург.