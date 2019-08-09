В сентябре планируют открыть памятник Цою в Петербурге

В сентябре планируют открыть памятник Цою в Петербурге
Памятник Виктору Цою могут открыть уже в сентябре. Фото: @victor_tsoy_kino/ Instagram

В ближайшем времени на улице Танкиста Хрустицкого возле станции «Проспект Ветеранов» появится памятник музыканту Виктору Цою.

Для памятника уже залили фундамент и готовится пьедестал, камень для которого добывают с помощью взрыва. Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на установку монумента еще в декабре прошлого года, пишет «Петербургский дневник».

Руководитель Фонда памяти Виктора Цоя Светлана Власова рассказала, что памятник могут открыть уже в сентябре, сразу после проведения выборов. Однако фонд точно не уверен в дате открытия, поскольку оно может произойти и в следующем году.

Памятник высотой в три метра выполнен по проекту скульптора Матвея Макушкина. Автор изготавливал его в течение двух лет, после чего потратил еще три месяца на литье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сын Цоя раскритиковал Metallica за исполнение хита отца. Он считает, что выступление оказалось неудачным.

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