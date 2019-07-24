Сын Цоя раскритиковал Metallica за исполнение хита отца

Он считает, что выступление оказалось неудачным.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова сына лидера группы «Кино» Александра Цоя и StarHit. Он прокомментировал выступление Metallica в Москве и их попытку перепеть Виктора Цоя. К слову, музыканты исполнили знаменитую «Группу крови» на русском языке.

Сын Цоя отметил, что до него по этому поводу уже высказался Юрий Каспарян, гитарист «Кино», который назвал Metallica – «пэтэушниками». Александр не смог не согласиться с этим высказыванием.

«В его молодости все записывали английские тексты русскими буквами и коряво исполняли, а тут получилось наоборот»,

— заявил он.

Цой также напомнил, что это не первая группа, которая перепевает хиты «Кино» – среди них были даже корейские артисты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге пытаются продать сценарий фильма «Игла», в котором снимался Виктор Цой.