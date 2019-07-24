Сын Цоя раскритиковал Metallica за исполнение хита отца

Сын Цоя раскритиковал Metallica за исполнение хита отца
Фото: сообщество Виктор Цой рок-группа "Кино" / ВКонтакте

Он считает, что выступление оказалось неудачным.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова сына лидера группы «Кино» Александра Цоя и StarHit. Он прокомментировал выступление Metallica в Москве и их попытку перепеть Виктора Цоя. К слову, музыканты исполнили знаменитую «Группу крови» на русском языке.

Сын Цоя отметил, что до него по этому поводу уже высказался Юрий Каспарян, гитарист «Кино», который назвал Metallica – «пэтэушниками». Александр не смог не согласиться с этим высказыванием.

«В его молодости все записывали английские тексты русскими буквами и коряво исполняли, а тут получилось наоборот»,

— заявил он.

Цой также напомнил, что это не первая группа, которая перепевает хиты «Кино» – среди них были даже корейские артисты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге пытаются продать сценарий фильма «Игла», в котором снимался Виктор Цой.

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