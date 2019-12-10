Петербуржцев предупредили о дальнейшем ухудшении погоды

Петербуржцев предупредили о дальнейшем ухудшении погоды
Температура воздуха понизится до минус двух градусов. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Во вторник, 10 декабря,в городе на Неве ожидается усиление ветра. Петербуржцев предупредили, что на территории города возможен дождь и мокрый снег.

Сегодня юго-западный ветер поменяется на северо-западный и усилится до 18 метров в секунду. Порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха понизится до минус двух градусов.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до конца будних дней в городе будет пасмурно и дождливо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге на одной из крыш молодежь устроила фаер-шоу. По словам очевидцев, все происходило на крышах Пяти углов.

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