Молодежь устроила световое шоу на крышах Пяти углов

Молодежь устроила световое шоу на крышах Пяти углов
Файеры жгли на крышах Пяти углов. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Северной столицы руферы устроили световое шоу на крышах нескольких зданий.

Очевидцы опубликовали кадры происходящего сегодня ночью, 10 декабря, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На них видно, что неизвестные жгут фаеры на крышах Пяти углов. Небо заволокло красным дымом.

В комментариях к записи в социальной сети «ВКонтакте» некоторые пользователи заявили, что пиротехнику жгли для съемок рекламы магазина, другие отметили, что подобные развлечения довольно опасны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о файер-шоу на крыше одного из домов на Петроградской. Руферы поздравили сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником.

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