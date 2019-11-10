Руферы устроили файер-шоу на крыше дома на Петроградской в честь петербургской полиции

День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября.Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября.Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербургские руферы поздравили правоохранителей с Днём сотрудника органов внутренних дел РФ.

Они устроили файер-шоу на крыше одного из домов на площади Льва Толстого и таким образом поздравили сотрудников полиции с их профессиональным праздником.

Об этом сообщается в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Руферы поздравили правоохранительные органы с днём сотрудника ОВД РФ. Стоящие снизу сотрудники мило улыбались,как только услышали наши голоса», — говорится в сообщении.

Пользователи Сети отметили. Что руферы заодно могли бы почистить крыши исторических домов от надписей.

День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» социальной сети ВКонтакте выложили видео, на котором довольно большая группа молодых руферов «покоряет» здание Биржи. Экстремалы остались незамеченными полицией.Пострадавших в ходе трюка почти нет. Кроме одного молодого человека — он вывихнул руку, когда спускался вниз.