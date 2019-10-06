В Петербурге руферы легко забрались на крышу здания Биржи

В Петербурге руферы легко забрались на крышу здания Биржи
Ни одного из участников не задержала полиция. Фото: кадр из видео в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное"

Группа молодых людей проникла на крышу объекта культурного наследия, здания Биржи.

Сегодня в сеть, в сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петерубург | Неизданное» социальной сети ВКонтакте выложили видео, на котором довольно большая группа молодых руферов «покоряет» здание Биржи. Экстремалы остались незамеченными полицией.

Известно, что охрана здания Биржи никак не отреагировала и никого не задержала. Также сообщается, что пострадавших в ходе трюка почти нет. Кроме одного молодого человека — он вывихнул руку, когда спускался вниз.

На видео запечатлены закадровые голоса, по которым стало ясно, что руферы удивлены своим успехом и рады, что шалость удалась.

Здание Биржи является объектом культурного наследия и занимает центральное место в группе исторических построек на стрелке Васильевского острова в Петербурге.

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