Специалисты считают лак для ногтей опасным для жизни

Цветной маникюр может принести больше вреда, чем пользы. Фото: Pixabay

Цветной маникюр может принести больше вреда, чем пользы. Фото: Pixabay

Ряд экспертов прокомментировали вред лака для ногтей в эфире телеканала НТВ.

Специалисты рассказали, что в составе лаков для ногтей имеются очень токсичные вещества, а в долгосрочной перспективе они способны нанести серьезны и непоправимы ущерб организму.

Так, от загустения в баночки с лаком добавляют формальдегид, для глянцевого блеска — толуол, а для того, чтобы на лаке на появлялись трещины — дибутилфлатат. Последний оказывает плохо влияет на эндокринную и репродуктивную систему человека, рассказала инженер-исследователь института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН Ольга Мулина. Также она отметила, что это дибутилфлатат, предположительно, может вызывать рак.

В свою очередь токсиколог Евгений Ковалев отметил, что последствия использования всех этих веществ могут проявиться через многие годы.

Кроме того, было отмечено, что особое внимание при использовании нужно уделять сроку годности. Ведь после его истечения в лаках начинают появляться новые токсичные соединения.

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