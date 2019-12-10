На Московском шоссе сгорели два гаража

Сведения о возможных пострадавших в результате пожара устанавливаются. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Сведения о возможных пострадавших в результате пожара устанавливаются. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Московском районе Санкт-Петербурга загорелись два гаража. Огонь удалось потушить спустя почти час.

Согласно данным регионального управления МЧС России, инцидент произошел утром во вторник, 10 декабря на Московском шоссе 44/1. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 7:41. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание в двух цельнометаллических гаражах, размер которых составляет 4х6 метров.

Огнеборцам потребовался час на полную ликвидацию возгорания — в 8:34 они сообщили, что пожар потушен. На месте работали 10 сотрудников спасательной службы МЧС.

О пострадавших не сообщалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в садоводстве «Леноблстрой» пожарные тушили частный дом на 34 «квадратах». Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и области, пламя удалось полностью потушить к 6:37.