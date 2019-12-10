В садоводстве «Леноблстрой» пожарные тушили частный дом на 34 «квадратах»

В Гатчинском районе Ленобласти пожарные тушили частный дом на площади 34 квадратных метров. Постройка загорелась в садоводстве «Леноблстрой».

О ЧП стало известно сегодня утром, соответствующий сигнал поступил в дежурную часть. К месту происшествия незамедлительно направили дежурную смену 106 пожарно-спасательной части противопожарной службы региона.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и области, пламя удалось полностью потушить к 6:37.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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