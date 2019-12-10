В садоводстве «Леноблстрой» пожарные тушили частный дом на 34 «квадратах»

В садоводстве &#171;Леноблстрой&#187; пожарные тушили частный дом на 34 &#171;квадратах&#187;
Пламя удалось полностью потушить к 6:37. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти пожарные тушили частный дом на площади 34 квадратных метров. Постройка загорелась в садоводстве «Леноблстрой».

О ЧП стало известно сегодня утром, соответствующий сигнал поступил в дежурную часть. К месту происшествия незамедлительно направили дежурную смену 106 пожарно-спасательной части противопожарной службы региона.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и области, пламя удалось полностью потушить к 6:37.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о двойном ДТП на Шуваловском проспекте. Водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего повредил два других авто.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар частный дом
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили о дальнейшем ухудшении погоды
Возле ЦПКиО заметили странно припаркованный Chevrolet Corvette
В садоводстве «Леноблстрой» пожарные тушили частный дом на 34 ...
Цены на авиабилеты продолжат расти в 2020 году
Джон Траволта нашел ошибку в «Однажды в… Голливуде»
Ученые рассказали, как избежать проблем с сердцем и сосудами
Разбился военный самолет из Чили с 38 людьми на борту
А у нас в квартире газ, а у вас? — Путин отвечал на вопросы про ...