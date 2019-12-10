В Сети появились кадры двойного ДТП на Шуваловском

В Сети появились кадры двойного ДТП на Шуваловском
Виновник скрылся с места ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Шуваловском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Водитель не справился с управлением, в результате чего пострадали еще две машины. Теперь владельцы припаркованных авто ищут виновника.

Авария случилась 3 декабря в 11 часов утра, но видео с места происшествия появилось в Сети только сейчас. На опубликованных кадрах видно, что водитель легковушки влетел в припаркованную ГАЗель. Второй транспорт от удара сдвинулся с места и ударил машину, стоящую перед ним.

Перед ГАЗелью оказался автомобиль марки MINI one, водитель которого теперь ищет свидетелей ДТП

«Прошу помочь найти виновника происшествия», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении двух иномарок в Петербурге. Машины «встретились» на трамвайных путях.

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