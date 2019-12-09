На перекрестке Ленсовета и Орджоникидзе трамваи встали из-за столкновения двух иномарок

По словам очевидцев, на этом перекрестке часто происходят ДТП. Фото:vk.com/spb_today

По словам очевидцев, на этом перекрестке часто происходят ДТП. Фото:vk.com/spb_today

Вечером 9 декабря в Московском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на перекрестке улицы Ленсовета с улицей Орджоникидзе и остановило движение трамваев.

Авария произошла прямо на трамвайных путях. Участники ДТП ждут сотрудников ДПС.

«Из-за ДТП на перекрестке с Ленсовета и Орджоникидзе остановились трамваи»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, на этом перекрестке часто происходят ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП с участием автомобилей. Водители не смогли разъехаться на трамвайных путях, в результате чего общественный транспорт встал в оба направления.