На перекрестке Ленсовета и Орджоникидзе трамваи встали из-за столкновения двух иномарок

Вечером 9 декабря в Московском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на перекрестке улицы Ленсовета с улицей Орджоникидзе и остановило движение трамваев.
Авария произошла прямо на трамвайных путях. Участники ДТП ждут сотрудников ДПС.
«Из-за ДТП на перекрестке с Ленсовета и Орджоникидзе остановились трамваи»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
По словам очевидцев, на этом перекрестке часто происходят ДТП.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП с участием автомобилей. Водители не смогли разъехаться на трамвайных путях, в результате чего общественный транспорт встал в оба направления.