На перекрестке Ленсовета и Орджоникидзе трамваи встали из-за столкновения двух иномарок

На перекрестке Ленсовета и Орджоникидзе трамваи встали из-за столкновения двух иномарок
По словам очевидцев, на этом перекрестке часто происходят ДТП. Фото:vk.com/spb_today

Вечером 9 декабря в Московском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на перекрестке улицы Ленсовета с улицей Орджоникидзе и остановило движение трамваев.

Авария произошла прямо на трамвайных путях. Участники ДТП ждут сотрудников ДПС.

«Из-за ДТП на перекрестке с Ленсовета и Орджоникидзе остановились трамваи»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, на этом перекрестке часто происходят ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП с участием автомобилей. Водители не смогли разъехаться на трамвайных путях, в результате чего общественный транспорт встал в оба направления.

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