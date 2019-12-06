Трамваи встали в оба направления у Пролетарской из-за столкновения автомобилей

Трамваи встали в оба направления у Пролетарской из-за столкновения автомобилей
"ГАЗель" застряла под мостом. Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП с участием автомобилей. Водители не смогли разъехаться на трамвайных путях, в результате чего общественный транспорт встал в оба направления.

Авария случилась сегодня днем, 6 декабря, около станции место Пролетарская. На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль протаранила машина чуть больших габаритов.

«Пробка небольшая. Служб пока нет», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об очередном ДТП под «мостом глупости». Проскочить под ним попыталась «ГАЗель».

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