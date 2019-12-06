Трамваи встали в оба направления у Пролетарской из-за столкновения автомобилей

В Петербурге на проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП с участием автомобилей. Водители не смогли разъехаться на трамвайных путях, в результате чего общественный транспорт встал в оба направления.
Авария случилась сегодня днем, 6 декабря, около станции место Пролетарская. На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль протаранила машина чуть больших габаритов.
«Пробка небольшая. Служб пока нет», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
Точные причины столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об очередном ДТП под «мостом глупости». Проскочить под ним попыталась «ГАЗель».