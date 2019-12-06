Очередная «ГАЗель» стала жертвой «моста глупости» на Южном шоссе

Очередная &#171;ГАЗель&#187; стала жертвой &#171;моста глупости&#187; на Южном шоссе
"ГАЗель" застряла под мостом. Фото: https://vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга очередная «ГАЗель» стала жертвой «моста глупости». Транспортное средство застряло под конструкцией.

Дорожно-транспортно происшествия произошло сегодня днем, 6 декабря, на Южном шоссе. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что мужчина вышел из грузовика и, кажется, пытается оценить ситуацию.

«Этот мост не остановится, пока не загубит все грузовые ГАЗели», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Другие подписчики задались вопросом, сколько грузовиков пострадало от указанного моста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что «ГАЗель» покосилась в бок после столкновения с «мостом глупости».

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