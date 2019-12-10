На Парнасе хотят создать технопарк пищевых производств

Технопарк, специализирующийся на пищевых производствах, планируют создать на территории промышленной зоны Парнас в Петербурге.

Проект по созданию специализированного технопарка пищевых производства находится в стадии разработки в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Предполагается, что площади в нем будут арендовать представители малого и среднего бизнеса. Его могут начать строить уже в следующем году, сообщает «Деловой Петербург».

Технопарк хотят расположить неподалеку от пересечения Кольцевой автодороги с проспектом Энгельса. Ранее там хотели возвести кластер мед- и фармацевтической промышленности, однако позже от этой идеи отказались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парнасе завершили строительство Толубеевского проезда.