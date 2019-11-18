На Парнасе завершили строительство Толубеевского проезда

Толубеевский проезд будет дублировать улицу Федора Абрамова. В понедельник, 18 ноября, стало известно, что Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию первый этап новой дороги.

Протяженность Толубеевского проезда, построенного в Выборгском районе Санкт-Петербурга, составляет 942 метра. Новая магистраль имеет четыре полосы движения и пролегает между улицами Николая Рубцова и Заречной. Дорога станет доступной для петербуржцев после передачи объекта на городской баланс.

Отметим, что развитие дорожной инфраструктуры нового микрорайона на Парнасе происходит в рамках договора, заключенного между девелоперов «Главстрой Санкт-Петербург» и Газпромбанком. Крупнейшее в регионе кредитное соглашение составляет 30 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что этой зимой убирать КАД и федеральные трассы будут 319 машин спецтехники.