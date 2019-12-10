В полиции Центрального района сменилось руководство

В Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области произошли кадровые перестановки. Руководство сменилось в УМВД Центрального района.

Начальником УМВД России по Центральному району Петербурга стал полковник внутренней службы Андрей Гаврилов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На посту Гаврилов сменил полковника полиции Дмитрия Веселова. Веселов возглавлял УМВД Центрального района с лета 2019 года. В Петербург он перешел из отдела полиции по Даниловскому району Москвы сразу после переезда Романа Плугина.

Андрей Гаврилов начал службу в правоохранительных органах в 2005 году. До назначения на пост начальника он был заместителем главы УМВД по общим вопросам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отставку ушли два генерал-майора заместителя начальника главка: начальник полиции генерал-майор полиции Константин Власов и начальник тыла генерал-майор внутренней службы Иван Абакумов.