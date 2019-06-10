Двух генерал-майоров Главка петербургской полиции отправили в отставку

Константин Власов. Фото: МВД
Константин Власов. Фото: МВД

Сразу два генерал-майора полиции Петербурга были отправлены в отставку 6 июня указом президента России Владимира Путина.

Исходя из документа, от занимаемых должностей были освобождены руководители ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти: заместитель начальника Главка — начальник полиции генерал-майор полиции Константин Власов и заместитель начальника Главка — начальник тыла генерал-майор внутренней службы Иван Абакумов.

Отмечается, что Власов был ответственен за охрану общественного порядка, а Абакумов – за материально-техническую базу Главка МВД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что новым главой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти был назначен Роман Плугин. Ранее этот пост занимал генерал Сергей Умнов – он руководил петербургской полицией с весны 2012 года.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
владимир путин ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назначения увольнения
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