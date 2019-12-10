Неизвестный с ножом отобрал сумку и жительницы Кузьмоловского

Во Всеволожском районе Ленобласти ищут подозреваемого в разбое в отношении местной жительницы, сообщили в главке МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Жительница поселка Кузьмоловский, 53-летняя начальница учебно-тренировочного центра, обратилась в полицию. По ее словам, неизвестный мужчина с ножом отобрал ее сумку, внутри которой были 12 тысяч рублей наличными, банковские карты и ложка из серебра.

Злоумышленник сбежал с места преступления. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту разбоя. Подозреваемого ищут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новгородец выхватил сумку у пожилой петербурженки на Республиканской. Внутри сумки находились три тысячи рублей, мобильный телефон, банковские карты и документы.