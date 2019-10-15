Новгородец выхватил сумку у пожилой петербурженки на Республиканской

Возле дома 22 по улице Республиканской неизвестный отобрал сумку у 69-летней гражданки. Фото: Google.Maps

Возле дома 22 по улице Республиканской неизвестный отобрал сумку у 69-летней гражданки. Фото: Google.Maps

Правоохранители Красногвардейского района задержали злоумышленника, ограбившего пенсионерку на Республиканской улице.

Обо всем стало известно 8 октября. Утром в этот день возле дома 22 по улице Республиканской неизвестный, применив физическую силу, отобрал сумку у 69-летней гражданки. Внутри сумки находились три тысячи рублей, мобильный телефон, банковские карты и документы, сообщает главное управление МВД России по Петербургу.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 33-летнего жителя Новгородской области. В Петербурге он находится без регистрации.

Ранее GazetaSPb сообщала, что неизвестный отобрал у гардеробщицы сумку ночью в Колпино.