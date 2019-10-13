Неизвестный отобрал у гардеробщицы сумку ночью в Колпино

В Колпинском районе Северной столицы неизвестный отобрал у местной жительницы сумку с деньгами и документами.

Инцидент произошел в субботу, 12 октября, у дома №44 по Тверской улице. Со слов 34-летней гардеробщицы, злоумышленник, применив физическую силу, отобрал у нее сумку, где находились деньги, ювелирные украшения, мобильник и документы. После чего скрылся. Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, все произошло в 00:30.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску злоумышленника.

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