Неизвестный отобрал у гардеробщицы сумку ночью в Колпино

Неизвестный отобрал у гардеробщицы сумку ночью в Колпино
Тверская улица, 44. Фото: Google View

В Колпинском районе Северной столицы неизвестный отобрал у местной жительницы сумку с деньгами и документами.

Инцидент произошел в субботу, 12 октября, у дома №44 по Тверской улице. Со слов 34-летней гардеробщицы, злоумышленник, применив физическую силу, отобрал у нее сумку, где находились деньги, ювелирные украшения, мобильник и документы. После чего скрылся. Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, все произошло в 00:30.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на КАД. К месту происшествия прибыл вертолет. На участке образовалась пробка.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Колпинский район новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный отобрал у гардеробщицы сумку ночью в Колпино
За пострадавшими в ДТП на КАД прилетел вертолет с медиками
Хулиган на велосипеде бросил в посетителей ресторана дымовую шашку на Науки
Женщина попала в больницу после избиений мужа на Брюсовской
Кипр — Россия: футболисты сыграют в рамках отборочного турнира ЧЕ-2020
Неизвестный разбил стекло и похитил 19 тысяч из церкви на Пискаревском
Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя
США случайно помогли России стать сильнее