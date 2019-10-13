За пострадавшими в ДТП на КАД прилетел вертолет с медиками

На участке КАД в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Образовалась крупная пробка. К месту происшествия прилетел вертолет.

Инцидент случился сегодня, 13 октября, недалеко от съезда на Пулковское шоссе. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», к месту также прибыли машины реанимации и пожарная техника.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» рассказали, что причиной ДТП могла стать мокрая дорога.

Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о злоумышленнике, который забросил в ресторан дымовую шашку. Все произошло в одном из заведений Петербурга. После осуществления задуманного неизвестный скрылся.