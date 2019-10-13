Хулиган на велосипеде бросил в посетителей ресторана дымовую шашку на Науки

Неизвестный бросил дымовую шашку в ресторан и скрылся на велосипеде. Фото: Pixabay

Неизвестный бросил дымовую шашку в ресторан и скрылся на велосипеде. Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга неизвестный бросил дымовую шашку в посетителей ресторана. Судя по всему, хулиган хотел «выкурить» людей из помещения. Однако план не удался.

Инцидент произошел в субботу днем, 12 октября, на проспекте Науки. Со слов сотрудницы заведения, злоумышленник открыл дверь ресторана с улицы и забросил внутрь дымовую шашку. В это время там находились около 20 посетителей.

Как стало известно GazetaSPb, эвакуировать присутствующих не стали, заведение продолжило работу.

Сотрудники полиции уже просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что злоумышленник был на велосипеде.

Ранее в GazetaSPb сообщали о госпитализации женщины. Ее увели из квартиры в тяжелом состоянии. По предварительной информации, жительницу избил муж. По данному факту проводится проверка.