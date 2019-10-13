Женщина попала в больницу после избиений мужа на Брюсовской

В Калининском районе Северной столицы женщина попала в больницу после избиений мужа. Об инциденте в одной из квартир дома №7 по улице Брюсовской стало известно в субботу, 12 октября.

По предварительной информации, 26-летнюю жительницу ударил муж. Ее госпитализировали из квартиры в тяжелом состоянии. Все произошло в вечернее время.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в GazetaSPb сообщали о краже в церкви. Об этом сообщил церковный сотрудник. Со слов старосты прихода храма, неизвестный похитил из его ящика более 19 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник разбил стекло и повредил дверь.