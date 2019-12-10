Мужчину осудили за фиктивную постановку на учет мигрантов в Петербурге

Мужчину осудили за фиктивную постановку на учет мигрантов в Петербурге
Мужчину осудили. Фото:pixabay.com

Житель Санкт-Петербурга был осужден за то, что с февраля по август текущего года предоставил в орган миграционного учета информацию о том, что в его квартиру прибудут 48 мигрантов. Мужчина не собирался предоставлять им жилье для проживания.

Прокуратура Красногвардейского района города поддержала обвинение по данному уголовному делу. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Пока приговор не вступил в силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 8 сентября автомобиль экс-сотрудника МВД остановили после непродолжительной погони. Внутри обнаружили патроны, наркотики и запрещенную литературу. Водитель предъявил правоохранителям удостоверение сотрудника МВД, однако оказалось, что его уволили еще весной, а корочку он не сдал. Он отказался от прохождения экспертизы на наркотики, также не стал отвечать на вопросы стражей порядка.

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