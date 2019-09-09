В машине бывшего сотрудника полиции нашли оружие и наркотики

Утром 8 сентября автомобиль экс-сотрудника МВД остановили после непродолжительной погони. Внутри обнаружили патроны, наркотики и запрещенную литературу.

Около четырех утра 8 сентября экипаж ДПС остановил автомобиль «Тойота Камри» возле дома 6 по Приморскому шоссе после погони. За рулем находился 24-летний уроженец Махачкалы, а рядом сидел 24-летний житель Дагестана, сообщает АН «Оперативное прикрытие»

Водитель предъявил правоохранителям удостоверение сотрудника МВД, однако оказалось, что его уволили еще весной, а корочку он не сдал. Он отказался от прохождения экспертизы на наркотики, также не стал отвечать на вопросы стражей порядка.

При осмотре авто были обнаружены и изъяты пистолет ТТ с семью патронами, пакет с порошком массой 0,6 г, таблетки туринабола, биту и запрещенную в стране с 2015 года книгу «Крепость мусульманина».

Экс-полицейского задержали. По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в квартире у реконструктора нашли целый арсенал оружия в Петербурге.