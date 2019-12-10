В Пулково задержали пассажира из Сочи

После приземления самолета в Пулково из Сочи полицией был задержан мужчина, который мог представлять опасность для остальных пассажиров. От него исходил резкий запах алкоголя. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Петербург».

Транспортные полицейские получили информацию о том, что в самолете из Сочи находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в одном из цехов Кировского завода днем 10 декабря произошел пожар. Причиной этого стал разлив расплавленного металла. Сообщение о пожаре на Кировском заводе поступило в 13:08, рассказали gazeta.spb.ru в Главном управлении МЧС России по Петербургу и Ленинградской области.