Горящий металл разлился в цеху Кировского завода

В Петербурге в одном из цехов Кировского завода днем 10 декабря произошел пожар. Причиной этого стал разлив расплавленного металла.

Сообщение о пожаре на Кировском заводе поступило в 13:08, рассказали gazeta.spb.ru в Главном управлении МЧС России по Петербургу и Ленинградской области.

Горящий металл вылился из чаши и растекся по цеху. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пострадала обстановка цеха. Локализовать пожар удалось в 13:51.

«Без пострадавших», — отметили в спасательном ведомстве.

Сумма ущерба и причины разлива не уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре на территории СКК «Петербургский» в Московском районе. Пламя разрослось до 100 кв. метров. По данным ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти, огонь охватил мусор. Локализовать пожар удалось меньше чем за 15 минут.