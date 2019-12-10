Во Всеволожске бегает испуганная овца

Во Всеволожском районе местные жители заметили овцу.

Животное, судя по всему, потеряло своих хозяев. Утром 10 декабря овцу видели возле подъезда в ожидании открытия дверей.

«На ул.Шишканя д.14, стоит испуганная коза ну или овца, наверно прибежала с частного сектора , бедолага стоит как вкопанная у подъезда и не шевелится, хозяева отзовитесь», — пишет очевидец в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дикие кабаны снова навестили Петербург: животные были замечены на Ярославском проспекте. Всего жителю города удалось запечатлеть трех крупных животных. Кабаны как ни в чем не бывало прогуливались по проезжей части мимо припаркованных машин.