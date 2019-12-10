В Кремле рассказали о планах встреч президентов России и Белоруссии

Встреча российского президента Владимира Путина и его коллеги из Белоруссии пройдет 20 декабря. Главы государств встретятся в Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на данный момент нет каких-либо четких планов на предстоящую встречу. Однако, президенты договорились, что работа продолжится на уровне министерств. С российской стороны будет глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Пресс-секретарь президента добавил, что министры пообщаются и решат вопросы относительно организации. Песков добавил, что пока ориентировочная дата встречи — 20 число.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев назвал интеграцию с Белоруссией непростой. Премьер-министр отметил, что сторонам придется идти на компромисс, либо ничего не выйдет.