Медведев назвал интеграцию с Белоруссией непростой

Премьер-министр отметил, что сторонам придется идти на компромисс, либо ничего не выйдет.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, передают РИА Новости. Он подчеркнул, что в вопросе интеграции важен компромисс – без него ничего не удастся решить. При этом Медведев заверил, что Белоруссия готова решать вопросы в партнерском ключе, за что Россия благодарит соседа. Представитель Кремля отметил, что речь идет о национальных интересах, которые приходится отстаивать мягко, но решительно, каждой из стран.

«Мы должны в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего, прежде всего экономические, социальные вопросы»,

— сказал он.

Медведев заявил, что пока России и Белоруссии не удается договориться о сотрудничестве в сфере энергетики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль подтвердил дату саммита в «нормандском формате».