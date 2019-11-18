Кремль подтвердил дату саммита в «нормандском формате»

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) пройдет 9 декабря в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подтвердил дату проведения саммита и сообщил, что подготовка к нему вышла на завершающую стадию. Разглашать детали пресс-секретарь не стал.

«По «нормандской четверке» я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная», — приводит слова Пескова ТАСС.

Песков также добавил, что президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 18 ноября. Имя собеседника он не уточнил, но отметил, что разговор в том числе будет связан с подготовкой к «нормандскому формату».

Напомним, одним из условий саммита было разведение сил в Донбассе. После его завершения Киев анонсировал встречу «нормандской четверки» 9 декабря. В Кремле информацию подтвердили не сразу. По словам президента Украины Владимира Зеленского на саммите обсудят «формулу Штайнмайера» и разберут минские договоренности по пунктам.