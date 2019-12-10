В «Метрострое» раскрыли подробности исчезновения гендиректора

В &#171;Метрострое&#187; раскрыли подробности исчезновения гендиректора
Генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров. Фото: ОАО "Метрострой"

В ОАО «Метрострой» сообщили о задержании генерального директора Николая Александрова. Накануне в организации прошли обыски.

По предварительной информации Александров ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения. На работе он не появлялся 9 и 10 декабря. Связь с ним отсутствует. Телефон Александров не поднимает.

«Нам неизвестно с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание и какова позиция обвинения», — уточнили в ОАО «Метрострой».

Работа сотрудников управления и всех его структурных подразделений, как подчеркнули в организации, продолжается. Обязательства «Метростроя» перед городом будут выполняться. В том числе, в рамках гарантийных обязательств устранят протечки на станции метро «Дунайская».

Ранее сообщалось, что Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров второй день не выходит на работу. Его исчезновению предшествовали обыски УФСБ в организации.

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