Россельхознадзор в Петербурге уничтожит 780 кг испорченного мяса

Россельхознадзор в Петербурге уничтожит 780 кг испорченного мяса
Уничтожат цыплят-бройлеров. Фото:Pixabay

Специалисты Россельхознадзора и СК по Санкт-Петербургу обнаружили нелегальную переработку мяса птицы.

В ходе проверки ФГИС «Меркурий» выявило незаконный оборот продукции животного происхождения. Нарушителем оказался ИП Филатова Наталья Львовна.

На склад ИП отправляли тушки цыплят бройлеров. Они находились там без документов. Мясо на складе хранили в антисанитарных условиях.

Было изъято 780 кг мяса, которое подлежит уничтожению. В нем обнаружили высокое количество микробиологических показателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из квартиры ветерана Великой Отечественной войны похитили 85 тыс. рублей. Злоумышленника задержали с поличным.

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