Россельхознадзор в Петербурге уничтожит 780 кг испорченного мяса

Специалисты Россельхознадзора и СК по Санкт-Петербургу обнаружили нелегальную переработку мяса птицы.

В ходе проверки ФГИС «Меркурий» выявило незаконный оборот продукции животного происхождения. Нарушителем оказался ИП Филатова Наталья Львовна.

На склад ИП отправляли тушки цыплят бройлеров. Они находились там без документов. Мясо на складе хранили в антисанитарных условиях.

Было изъято 780 кг мяса, которое подлежит уничтожению. В нем обнаружили высокое количество микробиологических показателей.