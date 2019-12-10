«Зенит» проиграл «Бенфике» со счетом 0:3

Сине-бело-голубые проиграли португальскому клубу с разгромным счетом 0:3 и не вышли в плей-офф Лиги Чемпионов по футболу.

Встреча команд состоялась сегодня, 10 декабря, на территории стадиона «Да Луш» в Лиссабоне. Хозяева не оставили петербургским гостям шанса в шестом туре группового этапа Лиги Чемпионов, выиграв со счетом 3:0. Отметим, что первый тайм завершился с нулевым счетом.

Зато во втором игра заметно оживилась, но, к сожалению, не в лучшую для «Зенита» сторону. Так, два мяча сине-бело-голубым забили португальцы Пицци и Серви. В довершение нападающий петербуржцев Сердар Азмун забил мяч в свои же ворота.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ФИФА прокомментировала решение WADA о запрете России участвовать в международных соревнованиях.