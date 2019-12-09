В ФИФА ответили на решение WADA об отстранении России

В Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировали решение WADA отстранить России от участия в международных соревнованиях.

В федерации заявили, что приняли во внимание решение исполнительного комитета WADA, сообщает «Чемпионат.com».

«Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространения санкций на футбол», — сообщили в пресс-службе ФИФА.

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса РУСАДА. Исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнования на четыре года. По версии WADA, когда в Россию в 2018 году с проверкой приезжала делегация агентства, неизвестные изменили информацию в базах данных Московской антидопинговой лаборатории. Цель — скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами. WADA считает, что манипуляции с базами не позволили экспертам проверить 145 из 298 российских спортсменов, находящихся под подозрением.Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус говорил, что в манипуляции данными лаборатории участвовали высокопоставленные спортивные чиновники. Санкции WADA против России будут действовать четыре года и коснутся сборных страны по всем олимпийским видам спорта. На международных соревнованиях им нельзя будет использовать ни флаг, ни гимн России. На этот же срок страна лишится права проводить крупнейшие международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Уже отданные России турниры должны быть перенесены, если это еще технически возможно. Кроме того, российским официальным лицам будет запрещено посещать все крупные соревнования. Российские представители не могут быть избраны в руководство организаций, подписавших кодекс WADA. От участия в Олимпийских играх и Паралимпиадах будут отстранены 145 российских спортсменов с подозрительными допинг-пробами. Их имена не называются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что WADA рекомендовал лишить странувозможности участия в международных турнирах также на четыре года. В Международном олимпийском комитете, однако, сочли, что спортсмены, у которых не обнаружили допинг, могут принимать участие в соревнованиях.