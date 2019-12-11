Основательница «Рив Гош» собирается запускать новый проект

Она откроет сеть винно-косметических магазинов под названием Piemaggio.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Обо всем сообщает «Ъ-СПб». Издание уверяет, что основательница сети «Рив Гош» прислала приглашение на открытие сети. Первый магазин откроется в Санкт-Петербурге в ТК «Пассаж» на Невском проспекте. Пока что никаких подробностей не разглашается.

Уточняется что компания была зарегистрирована еще пять лет назад. Ее владельцем является Лариса Карбань. В 2018 году ООО «ТД Пьемаджио» заработала 1,3 миллиона рублей чистой прибыли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга недовольны открытием ресторана напротив Пискаревского кладбища.