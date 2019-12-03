Жители Петербурга недовольны открытием ресторана напротив Пискаревского кладбища

Петербуржцы возмутились известием об открытии заведения общественного питания напротив Пискаревского кладбища, где находятся захоронения людей, погибших от голода во время блокады.

Как сообщает «Комсомольская правда», директор Пискаревского мемориального кладбища Олег Баев также недоволен открытием ресторана. Он отметил, что ресторан не подходит для этого района. Баев добавил, что ранее находившийся там цветочный магазин лучше вписывался в смысловой облик района.

В районной администрации заявили, что не могут ничего с этим поделать, поскольку помещение находится в частной собственности, а арендатор снял помещение на пять лет.

Сейчас с владельцем пытаются договориться о продаже здания. В случае достижения договоренности, инвестор переоборудует место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курской области школьницы разрушили надгробия на кладбище.