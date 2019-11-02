В Курской области школьницы разрушили надгробия на кладбище

Девушки ногами ломали памятники, а затем выложили видео с процессом в интернет.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального МВД. Все случилось в Курской области в городе Щигры. Несколько школьниц отправились на кладбище, где разрушили несколько надгробий ногами. Девушки били по ним и снимали все на видео, которое потом выложили в социальной сети. Благодаря ролику и удалось установить личности хулиганок, которых уже задержали и допросили. Сотрудники правоохранительных органов пока не озвучили сумму ущерба, а также не знают, сколько именно памятников было повреждено.

Уточняется, что наказание для подростков выберут позже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вандалов, повредивших памятник в Колпино, ищет полиция. Скрывшиеся преступники еще не найдены. Дело расследуется, выясняются подробности и обстоятельства. Полиция ищет виновных.