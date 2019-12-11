Суд обязал три петербургских СМИ опровергнуть новости о задержании главы «Опрстроя»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти встал на сторону ООО «Опрстрой» в споре с издателями «Делового Петербурга», «Коммерсантъ» в Петербурге и «Фонтанка.ру». СМИ обязали опубликовать опровержения новости о задержании генерального директора компании Владимира Новосельцева.

Споры из-за публикаций длились более года, сообщает АБН. В августе 2018 года «Фонтанка.ру» (АО «Ажур-Медиа) опубликовала сообщение о задержании Новосельцева в рамках расследования хищения бюджетных средств при реставрации Соловецкого монастыря. Новость в своих изданиях разместили ЗАО «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге» и АО «ДП Бизнес Пресс» (издатель газеты «Деловой Петербург» и сайта dp.ru).

Как оказалось, Новосельцева никто не задерживал. Он действительно посетил Следственный комитет, однако после этого спокойно вернулся в Петербург. Новость о его задержании вызвала ряд последствий: спровоцировала панику в штате, привела к череде увольнений и предъявлению от заказчиков требований о расторжении договоров.

В сентябре 2018 года «Опрстрой» обратился в суд с требованием опровергнуть сведения о задержании и выплатить компенсацию в размере 2 млн рублей с каждого издания, разместившего информацию.

От претензий к «Деловому Петербургу» компания отказалась в августе 2018 года. Судя по всему, сторонам удалось достигнуть соглашения. Два других СМИ обязали опубликовать опровержения и выплатить компенсацию, однако они с этим решением не согласились и подали апелляцию.

Апелляционный суд внес небольшие корректировки в решение предыдущей инстанции. Но опубликовать опровержение и заплатить компенсацию изданиям все еще предстоит.